南韓演員金赫拉因在《黑暗榮耀》中飾演毒蟲千金「李蓑羅」一角爆紅，不過近日卻爆出她根本本色出演，在學生時期有霸凌前科，還加入幫派社團，她承認加入太妹團，但否認有直接參與暴行，隨後還有幾位同學出面替她說話，未料今（9日）出現大反轉，韓媒《Dispatch》公開她和其中一名受害者的對話，默認校園霸凌。

《Dispatch》最初收到A舉報金赫拉的霸凌過往，但後來A改口，不願意讓媒體報導，因此《Dispatch》循線找到其他同學，其中有8人曾受到行為、言語暴力和遭奪錢財等。

而金赫拉5月得知自己被爆料霸凌事蹟後，就積極聯繫受害者求情並道歉，其中一名被她打最慘的H，始終拒絕和她見面，直到8日兩人才通上電話，H種動開口「我早就知道會有這一天了」，金赫拉並未辯解只是道歉。

H接著冷問「妳好像打我打得最兇，對吧」，金赫拉沉默，H更質問「妳承認妳有打我嗎？」金赫拉僅說「對不起，很對不起」，似乎默認過去所做的一切。H反嗆：「有什麼好對不起的，這是事實，我等這一刻等很久了。」

H也具體描述被打過程，「我那天要去工作，結果妳（金赫拉）說『妳這賤人！還不來的話我就要揍F跟G了！』我還記得那天下雨，要我去高中旁的小巷，那天妳把F揍到流鼻血了吧？」

此外，H拒絕見面，只要求金赫拉承認霸凌，但金赫拉反問「我承認，但你們的個人隱私會全部被挖出來」，H回：「我們是受害者，妳是加害者，我們的隱私？犯罪的又不是我們，而是妳。」

從《Dispatch》公開的對話，金赫拉沒直接承認自己的行為，僅在通話過程中不斷道歉，「這段時間讓妳這麼痛苦，對不起」，而兩人沒有談攏，H便掛了電話。對此，金赫拉的經紀公司Gram娛樂回應韓媒《OSEN》，「我們對被剪輯過的通話內容感到不知所措」，表示會整理好完整的內容後，再發表聲明。