台北市議員柳采葳與當地居民、律師在現場提出五大訴求，張貼在基泰大樓門口，要讓基泰高層及租用基泰總部的用戶都知道基泰惡行。（王莫昀攝）

【全程字幕】基泰建設總經理神隱！約李四川談賠償卻未現身 柳采葳直搗公司怒轟：惡劣囂張 @ChinaTimes ​

「基泰大直」施工導致鄰房基地下陷、房屋傾斜，台北市議員柳采葳下午與當地陳姓居民，赴基泰總部陳情。柳采葳說，出事至今已第3天，基泰態度囂張，完全不願出來面對、負責任。她與當地居民、律師在現場提出五大訴求，張貼在基泰大樓門口，要讓基泰高層及租用基泰總部的用戶都知道基泰惡行。

柳采葳表示，基泰建設大直建案因為施工不慎，導致鄰房傾斜下陷，到現在已經第3天了，基泰建設始終不出來面對，態度囂張，甚至其總經理原本約好今天中午要到現場跟台北巿副巿長李四川商談安置賠償問題，也直接失約，甚至電話關機，拒絕聯繫，李四川請工地主任打給基泰總經理，總經理也拒接並關機，聯絡總經理秘書也無法聯繫到本人，囂張至極。

柳采葳與陳姓居民、律師，到基泰總部希望上樓至基泰所在的辦公樓層，但與管理員交涉未果，最後將陳情的五大訴求張貼在基泰總部大樓玻璃門上。

五大訴求，包括：

1立刻招開說明會

2不要推卸責任給營建公司

3不應該私下接觸分化住戶

4建立跟市府及住戶單一窗口不要推給現場工作人員

5 檢視公司底下所有建案的安全性

陳姓居民表示，自己不是住在下沉、傾斜的前棟，而是住在後棟，但所住房子也受到影響，同樣需要解決，且因他不是房子擁有者，加上住在加蓋的六樓至今沒有拿到任何慰問金，他鄰居是租戶也沒有拿到。他並認為，一戶五、六口之家，一戶只兩人，受到的衝擊程度不同，慰問金不應以戶為單位，而應以人為單位。

對於合建問題，陳姓居民表示，現在應談的是賠償問題，不是合建，如果要重建，他也不希望由基泰執行。