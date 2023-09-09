超思公司在專案進口蛋部分爭議不斷，農業部長陳吉仲昨日公開與超思的合約內容，政府僅吸收貿易商進口雞蛋的關稅、營業稅和管銷成本等，本次專案進口是委託中央畜產會執行，未有直接補助貿易代理商等情事。以超思為例，超思實際獲利僅約3800萬，而非外界謠傳的上億。陳吉仲也背書，超思在先墊付貨款上有清償能力。
對此，政論節目主持人劉寶傑日前在《關鍵時刻》怒喊，「早知道我就加入民進黨，我有很多機會加入民進黨的！」「我坐在家裡，翹腳捻鬍鬚喝茶，就賺3000多萬！」
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