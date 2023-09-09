大陸實力派女演員李冰冰昔日與徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡、范冰冰並稱「四旦雙冰」，她除了在華人影視圈有亮眼表現，更闖進演員最高殿堂好萊塢拍戲，成為國際知名巨星。李冰冰近日出席紐約時裝周，和小她22歲的韓國女偶像Krystal（鄭秀晶）合影，50歲的她絕美狀態震撼全場，讓網友也看傻。

李冰冰今（9日）身穿一襲酒紅色合身禮服現身秀場，登場就立刻成為鎂光燈焦點，在看秀時左右兩側坐的是費翔和韓國女團出身的偶像Krystal，3人在一起的畫面還被形容是「中世紀貴族一家人」，讓場邊觀眾不知道該看伸展台的模特兒還是他們。

而李冰冰與Krystal的合照也在微博上瘋傳，因為兩人坐在一起根本看不出有22歲年齡差，很多人都被李冰冰逆齡狀態驚艷到，「兩位美女在一起畫面太美好」、「冰冰好像上個世紀的大美人，美得令人窒息」、「誰相信李冰冰這樣50歲，太扯了」、「李冰冰現在狀態真的太絕了」。

其實李冰冰出道多年，演技早已獲得許多大獎肯定，但過去她大多武打戲都是親自上陣，造成身上有大大小小傷，因此近年李冰冰作品銳減，偶爾在一些時尚活動才會看到她的身影；今年2月過生日時，凍齡美貌還被大讚「不信她50歲了，說25歲都信」。