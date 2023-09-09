基泰建設於大直都更案工地，7日晚間發生坍塌事故，一旁的5樓民宅也塌陷。除了坍塌的25戶受災戶受到影響外，也疏散了176戶居民並進行安置。勞動局表示，若受災民眾如因不可抗力因素，致無法出勤上班，呼籲雇主多體諒勞工，給予合理請假。

勞動局高寶華局長指出，受災勞工如因此次房屋坍塌事故，無法順利出勤上班，可請事假、特別休假及家庭照顧假。事假一年有14日，雇主無須給付工資，但建議不要因此影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分；受災勞工如請家庭照顧假，雇主不得拒絕，且勞工全年可請7日，併入事假計算，並且不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分。

高寶華提醒，受災勞工如因請假或其他事由發生勞資爭議，可至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，填妥並親簽或蓋章後寄（送）至勞動局，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請，勞動局將協助勞資雙方召開調解，以保障雙方權益。

高寶華表示，勞資雙方如有勞動法令相關問題，或有後續民事求償法律問題，勞動局提供免費律師諮詢。