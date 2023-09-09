漁人碼頭壓軸煙火秀明晚8時登場，繽紛絢麗的煙火秀長達15分鐘，將照亮淡水河面。（新北市漁業處提供）

漁人碼頭壓軸煙火秀明晚8時登場，長達15分鐘繽紛絢麗的煙火秀，將照亮淡水河面。（新北市漁業處提供）

好酒沉甕底！壓軸登場的淡水漁人碼頭煙火秀，因受到海葵颱風影響，順延至明（10）日晚間8點，15分鐘的煙火秀以「淡海」為主題，8吋高空煙火彈搭配造型煙火，保證讓觀賞民眾目不轉睛。煙火秀當天公車、捷運、輕軌將加開班次，新北市政府建議民眾搭乘大眾運輸，避免塞車。

原訂本月3日晚間8點舉行的「北海夜金閃閃—2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場，受到海葵颱風的影響，順延至10日在原地、原時段施放，民眾可到漁人碼頭體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火的震撼璀璨，煙火結束後，漫步漁港欣賞浪漫水舞秀、情人橋光雕秀，並佐以商店街美食。

新北市漁業處指出，回顧前場「愛戀漁人」河上煙火秀，以4首動人英文歌曲，大量高空煙火分三階段展演，搭配愛心及情侶笑臉造型煙火，為漁人碼頭及周邊帶來震撼的河上視覺享受。

漁業處表示，今年漁人碼頭壓軸煙火秀，將有漁人碼頭歷來最大的8吋高空煙火，升空後鋪滿漁人碼頭夜空，再來3吋煙火搭配變色花柱齊放渲染整個河面，並呈現「淡海」主題，船、魚及水母等造型煙火升空，創造漁港夜空獨特亮點。另搭配4首中文流行歌曲，最後以金黃色柳類煙火連續升空綻放，為今年的煙火嘉年華畫下完美句點。

漁業處長簡明雄表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，煙火建議觀賞點，除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點外，左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘都是絕佳的觀賞區域

預計眾多民眾前來漁人碼頭觀賞煙火秀，大眾運輸將加開班次疏運，會場周邊進行交通管制。漁人碼頭停車場滿後將禁止車輛進入，並開放港區外圍部分道路路邊停車，漁業處建議民眾多利用大眾運輸前往。