新加坡中峇魯廣場李來呷台灣餐廳舉辦的「台南農特產品試吃推廣活動」，現場展示滿滿的台南農特產品。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市黃偉哲率團前往新加坡行銷台南農漁產加工食品，今天在新加坡中峇魯廣場的李來呷台灣餐廳舉辦「台南農特產品試吃推廣活動」時，特別邀請新加坡直播天王「賣魚哥」王雷（Wang Lei）一起到場共同參與試吃活動，除代表新加坡當地人測試味蕾接受度，還以消費者的視角，引領在場的新加坡民眾品嘗台南的農特產品。

活動現場除了由黃偉哲與王雷、Yoshimura CEO Penny、李來呷餐廳創辦人Fiona等人，一起介紹來自台南最優質的農漁產品外，還有來自台南的鮮饌國際公司、奇美食品、黑橋牌食品、大成長城等企業，攜手帶來各自最知名的產品，提供現場民眾品嘗試吃，駐新加坡台北代表處代表童振源也到場參與。

今天的試吃活動更造成現場大排長龍，成為整個中峇魯廣場商城最熱鬧的店家。各家企業提供各式台南獨特風味農漁產品，包括：司目魚湯、虱目魚排、魚板年糕、九層塔花枝燒、虱目魚粥配虱目魚鬆、雞肉鬆飯團、奇美刈包、黑橋牌香腸等，期待用台南美食擄獲新加坡人的胃，並吸引更多商家的合作機會，以及推廣台南農產國際行銷。

黃偉哲表示，非常高興有機會親自來到新加坡推廣台南農漁產品，台南是一個好山好水物產豐饒的地方，不僅是台灣的糧倉，也生產許多甜美的水果與農漁產品。此次他帶著分享的心情，想跟新加坡的朋友們，一起品嘗這些美味的食物，也歡迎新加坡的朋友有機會能到台南走走，明年剛好是「台南400」活動，大家可以來到台南實地品嘗道地的台南美食。