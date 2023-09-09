大陸女子褲兜胸腰塞滿蛇蜈蚣蜥蜴闖海關被查，都是活的。（大陸海關發布）

大陸女子褲兜胸腰塞滿蛇蜈蚣蜥蜴闖海關被查，都是活的。（大陸海關發布）

大陸女子褲兜胸腰塞滿蛇蜈蚣蜥蜴闖海關被查，都是活的。（大陸海關發布）

大陸海關總署「@海關發布」9 日消息，香港深圳交界、深圳海關所屬皇崗海關近日在安檢時，查獲一女子身上內衣褲裡塞滿9條王蛇、6條豬鼻蛇、4條祕魯巨人蜈蚣、1條柔蜥屬蜥蜴，都是活體，企圖闖關被查獲。

近日，深圳海關所屬皇崗海關關員，在福田口岸旅檢進境管道發現，一名女性旅客衣物緊繃、行走姿勢較為怪異，隨即引導其至查驗台進一步查驗。

經檢查，在其褲兜、腰部、胸前查獲綁藏的活體動物一批。經鑒定，旅客人身綁藏的9條活體蛇為王蛇、6條活體蛇為豬鼻蛇、4條活體蜈蚣為秘魯巨人蜈蚣、1條活體蜥蜴為柔蜥屬蜥蜴，均為外來物種。目前，該批活體動物已移交相關部門處理。

據報導，見過隨身攜帶一些外來物種想要蒙混過關的，但一次性攜帶這麼多的，還真是開了眼。類似情況在海關並不少見，只是此前沒有一次性攜帶這麼大量動物的案例，此次查到的女子也算是極端的例子了。

有網友表示，「這真的是在身上開了家動物園啊」；「膽大心也大，這要是被咬上一口，非死即殘了吧」；「都是外來物種，這要是造成氾濫，該如何治理」。