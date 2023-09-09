國3大溪交流道嚴重事故 貨櫃車翻覆橫躺閘道口 17:502023/09/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆。（翻攝畫面） 今（9）日下午17時許，國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆，導致交通受到影響，目前排除中，詳細發生原因還待調查釐清。 五楊高架這段全線封閉！多車連撞嚴重回堵超過3公里 國道轎車衝撞緩撞車 「車頭全毀」現場滿地碎片 強降雨致珠三角多地發生淹水 廣東全省提前轉移8萬多人 #翻覆 #大溪交流道 #貨櫃車 #發生 #排除 也許您會感興趣 推薦閱讀 大直街民宅傾斜下陷 蔣萬安：預防性撤離不排除持續擴大 10:552023/09/08 社會 北市京華城工地吊車翻覆 勞檢處疑「超重釀禍」最高罰30萬 16:482023/09/07 社會 國1南下楊梅段「轎車撞緩撞車」側翻占2線 回堵5km 13:382023/09/07 社會 國3聯結車衝下邊坡翻覆 緊急拖吊、駕駛送醫 10:512023/09/09 社會 龍科擴建排除徵收住宅區 自救會912仍上凱道陳情 15:052023/09/07 生活 京華城工地吊車「倒栽蔥」翻覆 鼎越開發說話了 11:322023/09/07 社會 三重建案灌漿爆破鄰宅 如土石流襲擊 家毀了1家4口險活埋 16:192023/09/08 社會 內蒙古鄂爾多斯市發生高壓氣體噴出事故 致9死3傷 10:112023/09/08 兩岸 北市京華城工地吊車「倒栽蔥」翻覆 駕駛已脫困受輕傷 11:052023/09/07 社會 國3火燒車！他急搶救貨品 慘遭追撞「卡車底」命危 21:522023/09/06 社會 龍潭科學園區擴建案 科管局：適度排除南側密集住宅區 17:592023/09/06 生活 瑞典發生非洲豬瘟病例 今起從非洲豬瘟非疫國除名 20:572023/09/07 生活 林志穎傷勢僅恢復6、7成 自責害家人一起經歷車禍 16:062023/09/06 娛樂 影》台中自小客跨對向車道狠撞騎樓 瓦斯管爆了 12:362023/09/09 社會 3寶媽「4貼」騎車發生車禍 3子女擦挫傷送醫幸無大礙 12:442023/09/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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