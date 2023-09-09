國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆。（翻攝畫面）
國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆。（翻攝畫面）

今（9）日下午17時許，國道3號南向大溪交流道62.7公里處發生嚴重事故，一輛貨櫃車翻覆，導致交通受到影響，目前排除中，詳細發生原因還待調查釐清。

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