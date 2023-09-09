少了主將約基奇（Nikola Jokic）的塞爾維亞，4強面對可排出全NBA先發陣容的加拿大，卻意外一路領先到比賽結束。自詡為世界上最佳防守球員的加拿大「惡棍」迪昂布魯克斯（Dillon Brooks）不但表現失常，甚至遭到對手嘲弄。

交手斯洛維尼亞的8強賽，布魯克斯成為加拿大獲勝的功臣之一，不斷激怒這位對方頭號得分手東契奇（Luka Doncic），儘管布魯克斯早一步被罰下場，這位獨行俠球星還是按耐不住怒火，吞下2次技術犯規離場，最終加拿大如願奪下4強門票，賽後布魯克斯出現在球員通道，並戴著拳擊手套和隊友慶祝一番。

該場東契奇20投只有8中，讓布魯克斯洋洋自得，才有了最佳防守球員的言論，但是4強對位得分手段、噸位都不比東契奇的波達諾維奇（Bogdan Bogdanovic），布魯克斯卻徹底遭到對方擊潰，波達諾維奇拿下全隊最高的23分，帶領塞爾維亞以95比86葬送加拿大奪冠希望。

點滿惡漢屬性的布魯克斯沒有意外遭對手揶揄，塞爾維亞小將約維奇（Nikola Jovic）賽後經過加拿大休息室，突然停下並朝著空氣快速揮了幾次空拳，無疑是針對布魯克斯而來。塞爾維亞將是隊史第4度踏上世界盃冠軍賽舞台，對手將會是爆冷擊敗美國大軍的德國。