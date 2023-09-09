雲林海線地區最大場徵才活動9日在北港鎮老人會登場，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心邀集26家廠商，提供逾700個工作機會，超過4成職缺起薪3萬元以上，整體平均薪資達34K，還有公司開出薪資上看55K要徵財務主管。

虎尾就業中心主任張春美表示，此次徵才廠商包括美時化學製藥、王子製藥、凌嘉科技、建大工業、正新橡膠工業、李長榮化學工業、宇榮高爾夫科技、元進莊企業、全聯、台灣卜蜂企業、麥當勞等26家廠商，共計開出736個職缺，且有不少職缺免經驗就能應徵，吸引700多人到場尋職。

薪資方面，30K以上職缺數逾4成，整體平均薪資達3萬4000元，不少廠商開出優渥薪資，要找在地優秀人才，其中美時化學製藥、正新橡膠工業、凌嘉科技、李長榮化學工業與統益機電工程都有工程師職缺，薪資40K起跳；阿甘薯叔徵廚師，薪資40K至45K；宇榮高爾夫科技徵求有經驗財務主管，薪資上看55K。

現場也看到不少媽媽帶著小朋友尋職，張春美說，勞動部9月推出「婦女再就業計畫」，鼓勵因家庭因素離開職場180天以上婦女重返就業，包含再就業獎勵、自主學習獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後，穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元。

自主學習獎勵則是婦女於參加自主訓練後並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元，最高有3萬元獎勵金，歡迎2度就業婦女多加運用，詳情可洽各就業中心。