衛武營國家藝術文化中心極力推動「南方歌劇力量」，自開館以來每年製作歌劇已成場館招牌代表，今年攜手奧地利茵斯布魯克劇院和台北市立交響樂團，跨國共製《魔彈射手》，先在高雄首演，也將到台北演出。

衛武營藝術總監簡文彬表示，《魔彈射手》是韋伯經典作品之一，被譽為德國歌劇里程碑，深深影響後世許多音樂家如華格納等人的創作，「在當時以法國、義大利歌劇為主流的氛圍下，讓世人看見歌劇的嶄新面貌。此次製作除了超越時空的動人音樂，舞台設計和戲服也充分展現劇情風格，要讓觀眾體驗充滿怪美童話氛圍的演出。」

這次演出《魔彈射手》在對白的部分大量以法國作曲家白遼士創作的宣敘調取代，不過口白對話元素對德國歌劇非常重要，因此仍保留部分德語對白，以更貼近德語歌劇的形式作為最終的呈現版本。此外，韋伯原本考量演出效果，將原劇開頭「鋪梗」的場景刪除，導演萊特麥爾在本次製作中安排以對白形式呈現，以便觀眾更能了解劇情發展的因果關係。

《魔彈射手》故事描述年輕獵人馬克斯，為在試射大會獲勝以迎娶森林守巡長女兒亞嘉特，不惜把靈魂賣給魔鬼，換取7顆百發百中的魔彈。故事中雙生雙旦包括女主角亞嘉特、亞嘉特的妹妹安、男主角馬克斯和邪惡獵人卡斯巴，四個角色個性截然不同，音樂設定也大相逕庭，不僅可聽到兩位女高音相互較勁，還有精彩的管弦樂配器，讓音樂呈現邪惡黑暗與希望明亮的顯著對立，第二幕終曲馬克斯狼谷求魔彈的段落，以音樂鋪陳出緊張詭譎氛圍，更被視為後世影視恐怖片配樂先河。

演出今日起至10日在在衛武營國家藝術文化中心歌劇院、9月15日至17日在台北表演藝術中心大劇院登場。