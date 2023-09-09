台中市衛生局8日晚間接獲醫院通報新增1例NS1陽個案，為30多歲男性，已通知居住地所在地的清水區公所開設區級指揮中心防治會議。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中本土登革熱病例接連爆發，近3天已出現3例本土登革熱NS1快篩陽個案，最新1例是昨（8日）晚間接獲醫院通報，患者居住台中清水區有台北市、雲林縣、台南市及高雄市活動史，9月4日發燒、肌肉痠痛，9月8日採檢NS1快篩陽性，衛生局已安排同住家人4人、職場同事約50人採檢並進行健康追蹤1個月。

台中市衛生局8日晚間接獲醫院通報新增1例NS1陽個案，為居住清水區、在神崗區工作30多歲男性，他8月27日、28日至雲林縣及台北市，8月31日至9月1日則分別至台南市及高雄市出差，9月4日出現輕微發燒、肌肉痠痛、骨頭痛症狀，就醫未改善，9月8日因症狀持續至醫院就醫，採檢NS1快篩陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中。

在接獲醫院通知後，台中市衛生局已通知居住地所在地的清水區公所、及工作職場所在地的神岡區公所，開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治工作。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至9月9日，台中市共有27例境外移入及11例本土登革熱確定個案，若該案經中央判定為確診後，將是台中市第12例本土病例。

曾梓展說，至9月9日已有5例本土登革熱個案監測期滿，目前台中市本土登革熱第6例（大雅區）、第7例（大里區）、第8例（大甲區）、第9例（南區）、第10例（大甲區）、第11例（大甲區）將陸續疫情監測至10月3日，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。

曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，北部亦有本土登革熱群聚疫情，他提醒民眾前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施。