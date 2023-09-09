連資安等級超高的iOS系統都能入侵的間諜軟體「飛馬」（Pegasus），多年來讓資安人士相當苦惱，不解該系統到底是如何攻破蘋果手機，不過在「公民實驗室（Citizen Lab）」的努力下，終於發現其運作方式，且還發現該漏洞竟仍存在於蘋果手機上，消息公布後蘋果也緊急發布最新版的iOS來修補漏洞，提醒民眾儘速更新。

多國媒體聯合調查後於2021年揭露間諜軟體「飛馬」，指出飛馬是由以色列NSO集團出售給多國政府，讓政府單位方便監控異議人士。值得注意的是，飛馬之所以被稱為最強間諜軟體，是因為連資安等級相對較高的蘋果手機都能入侵，一直以來讓資安人士相當頭痛，因為查不出飛馬的運作方式，就沒有辦法創造出破解的手段。

加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心的「公民實驗室」，經過長時間的追查，終於確認蘋果手機中藏有的漏洞，有心人士只要使用該漏洞，就能藉由iMessage發送惡意圖片給特定人士，在受害者手機中植入飛馬。

公民實驗室透露，當確認蘋果手機的漏洞後，竟發現該問題仍存在於iOS 16.6版本中，讓他們立即通報給蘋果公司，蘋果也在昨（8）日緊急發布iOS 16.6.1的最新內容，來修補這個讓他們頭痛許久的問題。