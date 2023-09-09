宜蘭縣礁溪警分局在7月24日獲報，頭城鎮大溪川出海口發現1具白骨，警方到場後研判為女性死者，年紀約在35歲至45歲之間，排除他殺之嫌，但並未發現身分證等證件，經新北市警局主動協尋，DNA進行比對，確認身分為基隆失蹤的馮姓女子。

警方表示，基隆市中正區1名馮姓女子自6月底獨自騎車離家後便失聯，從此音訊全無，馮女遺體於7月底在宜蘭縣頭城鎮大溪川出海口海岸處發現，惟屍體已白骨化且身上無其他可辨識物品供確認身分，故列為無名屍體。案件協尋過程中新北警局主動連繫馮女家屬並無償進行DNA比對，最終經DNA比對後確認遺體真實身分。家屬獲知這不幸的結果雖難過不已，但心中懸念著家人的心思，總算可以放下。

經訪視家屬表示馮女離家後便音訊全無，家人即使報案後也一直在等待親人能返家再見面之時刻，最後只找到遺體，心中充滿百般不捨與傷痛。馮女家屬再三向警方致謝，感謝終於找回離家多日的妻子，彌補心中最大的遺憾。

新北警局也特別呼籲，失蹤人口若經一段時間仍未尋獲者，不要放棄希望，家屬可直接到新北警局無償申請DNA採樣比對，尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。