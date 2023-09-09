結婚前後生活大不同，有些人步入家庭後，才發現現實與想像差很多。《搜狐網》近日分享5個婚後最容易改變的星座，例如牡羊座會因失去新鮮感，產生離開的念頭，而巨蟹座則是太在乎愛人，長期壓抑的情況下，導致情緒不穩定。

▎牡羊座

牡羊座喜歡接受挑戰，面對感情也是如此，婚後生活變得穩定，同時也失去新鮮感，就可能萌生離開的念頭，此時夫妻倆要好好溝通，但另一半別擔心失去，而強行控制牡羊座的行蹤，此舉會使他們跑得更快，建議規劃旅途或製造一些小問題，讓牡羊座產生挑戰的快感。

▎金牛座

金牛座個性忠厚老實，談戀愛時也比較穩定，感情觀成熟穩重，不過總會有例外，有部分金牛座注重性生活，結婚前或許對另一半百依百順，營造出對感情忠誠的模樣，不過婚後就會露出本性，容易受不了誘惑而偷吃，建議金牛座多為家庭著想，好好珍惜家人。

▎獅子座

獅子座談戀愛時很有自信，甚至有些自大又傲慢，凡事都以自我為中心，讓伴侶相當困擾，不過獅子座做事有原則，難以接受出軌，不會做出對不起愛人的事情，婚後最大改變就是自傲的性格，建議多為另一半著想，否則過於自滿可能會趕跑對方。

▎巨蟹座

巨蟹座顧家又保守，一旦愛上就不容易變心，雖然對感情很忠誠，卻因心思太細膩，情緒有時會比較不穩定，婚後凡事又多以愛人為優先，心中不滿壓抑久了，變得越來越敏感，甚至產生自己條件比對方差的想法，建議巨蟹座要適時表達意見，找到紓壓的方式。

▎雙子座

雙子座個性非常善變，面對感情喜歡追求新鮮感，同時又比較沒耐性，他們可能會因衝動結婚，之後才發現對方不符合自己的需求，因而產生離開的想法，此外雙子座反應天生就比較快，喜歡與聰明的人交朋友，若發現對方不夠機靈，也容易失去興趣。