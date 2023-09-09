2023第2屆「Street Gentlemen 街頭們！台東街頭文化藝術聚」去年參賽者Tjukadr，今年也特地從屏東來參加並擔任活動工作人員。（蔡旻妤攝）

2023第2屆「Street Gentlemen 街頭們！台東街頭文化藝術聚」參賽者。（蔡旻妤攝）

2023第2屆「Street Gentlemen 街頭們！台東街頭文化藝術聚」今天登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023第2屆「Street Gentlemen 街頭們！台東街頭文化藝術聚」今天登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

街頭文化已從次文化發展為正式運動項目，2023第2屆「Street Gentlemen 街頭們！台東街頭文化藝術聚」今天在日光橋下登場，國內外逾百位好手齊聚台東，極限單車、滑板、街舞、新風格雙人舞輪番登場，帥氣程度破表。

街頭文化藝術聚登場 全台百位選手帥翻台東街頭

主辦單位950 Homies表示，活動雖然才進入第2屆，但卻湧入全台及國外逾百位好手搶先報名，今年更新增兒少組，參賽者從5歲到近50歲都有，「愛好運動的人都很凍齡，在場絕對看不出年紀」，希望推廣街頭藝術，讓街頭文化與民眾零距離。

活動原定在鐵花新聚落，因考量下雨因素活動改至日光橋下舉辦，賽事內容分別為極限單車、滑板、街舞、新風格雙人舞等4個項目，更設立互動塗鴉牆，讓喜愛街頭文化及街頭藝術的民眾擁有舞台揮灑創意。台東縣長饒慶鈴、大武鄉長黃建賓、東河鄉民代表陳季微都到場為選手加油。

950 Homies資深街舞老師Joanna表示，8月起辦理5場體驗課，包含塗鴉、滑板、極限單車、New Style Hustle街舞課程，家長帶著孩子前往體驗，參與人數近百人，很開心能讓大家近距離體驗街頭藝術魅力。

饒慶鈴表示，奧運近年已將除了推廣滑板、極限單車及街舞列入賽事，很高興有那麼多喜好極限運動年輕朋友參與活動，除推廣台東街頭運動，期望民眾享受街頭文化的魅力，設置在台東公園的極限運動場地也希望能在明年完工，推廣縣內運動休閒產業及培育更多運動人才。

Joanna進一步指出，極限運動對自身就是很大突破，找到專業老師在安全無虞的情況下接觸、學習入門，就會是好的開始，歡迎民眾準備好安全護具、帶著挑戰的心，一同突破極限。街頭的活力可成為城市的樣貌之一，希望為台東持續注入活力，讓青少年走出戶外，讓台東街上充滿年輕氣息。