在愛情中，溫柔體貼和愛意多寡並不能劃上等號，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，天生溫柔且待人和善有禮，但不代表他們真的愛你，別動不動就暈船。

▍雙魚座

雙魚座是極為感性的人，他們善解人意、溫柔體貼，經常傾聽別人的煩惱，為對方打抱不平，但其實雙魚座有時候是因為同情心氾濫，基於憐憫才會表現得異常溫柔，或是一時被情感左右，在不是真正愛著對方的情況下表現出愛意，不過這種情感多半是短暫的。

▍巨蟹座

巨蟹座是家庭和情感的守護者，總是願意為了自己深愛的人付出一切，不過巨蟹有時也會將自己的保護本能與真正的愛情混淆。他們可能會對人表現出無微不至的關懷，但這並不代表巨蟹真的動情了，只不過是出於關心和照顧而已，絕非感情上的示好。

▍天秤座

天秤座相當重視和諧，並且渴望與人建立深刻的關係，不過他們也可能因為害怕衝突，而在不是真正愛著對方的情況下，表現得異常溫柔。天秤座在一段關係中的妥協和遷就，不代表他們有多麼地情深義重，只不過是為了關係和諧而做出的努力，所以不要被他們的溫柔所蒙蔽。