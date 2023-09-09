「金曲歌王」王力宏今（9日）起一連兩天，在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，人緣極佳的他，收到星友滿的祝福花藍，包括徐楓、成龍房祖名父子、張惠妹、林志玲、蕭亞軒、陶喆等人都送花祝他演出成功。他的好友陳建州和范瑋琪也送上花籃寫下：「創造自己的全新開始，只有一個王力宏演唱會成功，我們一直在。」
王力宏暌違4年攻蛋，徐楓送花寫下「蓋世英雄演唱會成功，千千萬萬個愛你」；第一名模林志玲也表示：「力宏／寬姊，演唱會演出順利順利，GOOD SHOW，林志玲／林志玲工作室 賀賀賀。」
張惠妹送花祝賀：「GOOD SHOW」蕭亞軒則說：「謝謝ONE LEEHON WANG，總能用〈一首簡單的歌〉，唱出每個人〈心中的日月〉，台北小巨蛋，換我們大聲對你說～〈愛的就是你〉！Always supporting U.」喊話要永遠支持好友王力宏。
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