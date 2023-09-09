烏克蘭交響樂團在去年烏克蘭遭到俄羅斯入侵後，曾被迫停止演奏，但仍堅持恢復排練和表演，希望藉由音樂撫慰民心，當每每聽到警報響起時，樂團依然持續為避難所的聽眾演奏，直至恢復平靜和安全。（寬宏藝術提供／李欣恬台北傳真）

歷經72小時，從基輔搭巴士到維也納再轉搭飛機，烏克蘭交響樂團今（9）日全團79人順利抵達桃園機場，本月起也將在北中南演出，這也是該團首次來台演出。

帶隊的指揮家洛迪米爾．希連科（Volodymyr Sirenko）表示，「為了這次的演出一起排練了很多次，為台灣特別挑選了馬克西姆．別列佐夫斯基、貝多芬、西貝流士、蕭邦里亞托申斯基、李斯特的曲目，希望大家都能親自到場聆聽。」

同行的鋼琴家安東尼．貝里舍夫斯基（Antonii Baryshevskyi）表示，「經歷了烏克蘭的戰爭問題、家園被摧毀，現在能夠來到台灣這麼美麗的地方演奏心裡很感動，尤其看到大家的熱情迎接真的非常開心。」

烏克蘭交響樂團在去年烏克蘭遭到俄羅斯入侵後，曾被迫停止演奏，但仍堅持恢復排練和表演，希望藉由音樂撫慰民心，當每每聽到警報響起時，樂團依然持續為避難所的聽眾演奏，直至恢復平靜和安全。今年烏克蘭國家交響樂團也將把這份凝聚的力量帶到台灣，守護與發揚烏克蘭音樂文化，希望在戰火下帶給烏克蘭人民的力量，也能為台灣樂迷們留下永生難忘的美妙樂音。

烏克蘭國家交響樂團首度來台，共準備了兩套曲目，包括烏克蘭作曲家馬克西姆．別列佐夫斯基的G大調第二號交響曲，貝多芬的第四號鋼琴協奏曲，西貝流士的第一號交響曲。

另一套曲目是蕭邦第一號鋼琴協奏曲，李斯特的《馬澤帕》交響詩，以及烏克蘭作曲家里亞托申斯基的交響敘事曲《格拉奇娜》。演出將於9月11日在台中國家歌劇院大劇院、9月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月13日在台北國家音樂廳登場。