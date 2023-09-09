馬拉喀什舊城區清真寺宣禮塔左搖右晃。

（19:25補充受災省分、災民說法）北非國家摩洛哥西南部8日深夜發生淺層強震，死傷慘重。摩洛哥國營電視台報導，內政部9日一早更新傷亡數字，至少820人已經罹難。這起地震威力強大，連西班牙南部也有感。

摩洛哥官方稱這起地震發生於當地時間8日晚間11時（台灣時間9日清晨6時）剛過，規模7.2，美國地質調查所網站顯示規模為6.8，地震深度僅18.5公里。路透社9日報導，在這場大地震受傷的人數至少672人，包括重傷者205人。地震發生於摩洛哥西南部高阿特拉斯山（High Atlas）地區，位於震央、人口84萬的觀光城市馬拉喀什（Marrakech）損傷慘重，處處斷垣殘壁，民眾夜宿街頭避難。

摩洛哥內政部透過電視說明，多個省份遭遇地震襲擊，包括豪茲（Al Haouz）、瓦爾札札特（Ouarzazate）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙瓦（Chichaoua）和塔魯丹（Taroudant），官員呼籲民眾保持冷靜。

社群媒體X陸續出現災區畫面。馬拉喀什知名地標、始建於1147年的庫圖比亞清真寺（Kutubiyya mosque）也岌岌可危，寺內的宣禮塔深夜時分左搖右晃，當地人擔心這座高塔隨時會倒下來，街上不時傳來尖叫聲，處處可見攜家帶眷逃到戶外避災的民眾。一幢樓房不堪強震襲擊，轟然巨響之後頓時夷為平地，尖叫聲不斷，粉塵濃密，景象駭人。有人冒著生命危險走進傾圮的建物之間大叫親友的名字，聲聲呼喚只聞回音，無人應答。也有網友轉發高阿特拉斯山區一處村落全毀的慘狀，藍天之下盡是殘磚斷瓦。

#Morocco : A strong earthquake of 6.8 magnitude struck central Morocco, killing atleast 296 people.



The epicentre was in the High Atlas Mountains, 71km (44 miles) south-west of Marrakesh, at a depth of 18.5km at 23.11 local time.



Many buildings collapsed, many feared trapped… pic.twitter.com/f1j6P851Ht — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 9, 2023

聯合國教科文組織列為世界遺產的馬拉喀什舊城區多處建築物毀壞，位於舊城中心的杰馬艾夫納廣場（Jemaa el-Fna Square）一座清真寺的宣禮塔（minaret）倒塌，救難人員持續在廢墟之中尋找生還者。一名餘悸猶存的婦女說：「當時我還沒睡著，真是萬幸。」一名澳洲遊客回憶，深夜房間開始搖晃時，「我們抓了一些衣物跟包包就衝出去了」。她腋下還夾著一個枕頭。

塔魯丹省一名教師阿夫卡（Hamid Afkar）說：「地震持續約20秒。我從2樓往下衝，門已經打開了，後來又自動關上。」他逃出家門之後仍感受到餘震。

摩洛哥強震死傷慘重，許多民眾家園一夕之間全毀。

西班牙電視台RTVE報導，西班牙南部安達魯西亞的維爾瓦省（Huelva）、哈安省（Jaen）也感受到地震威力。

美國有線電視新聞網報導，摩洛哥上一次慘釀大規模災情的地震發生於2004年，當時規模6.3強震襲擊東北部港市胡塞馬（Al-Hoceima），約630人罹難。摩洛哥現代史上死傷最慘重的地震發生於1960年，南部海岸城巿阿加迪爾（Agadir）遭遇強震，至少1萬2000人喪生。8日深夜的地震死亡人數，已是1960年以來最多。