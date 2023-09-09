桃園市水務局近年積極申請中央預算打造滯洪池，但審計處卻發現，工程延宕、管理欠佳，甚至點名中路滯洪池土丘面積逐年擴大，幾乎達滯洪池面積一半，恐影響滯洪功能。水務局解釋是因天候、疫情影響進度，已加緊趕工，另中路滯洪池是因水位降低、積土長草，並未影響出流口功能，已排定清淤。

審計處指出，桃園市樹仁三街、大湳等2座滯洪池工程，2020年3月開工以來，變更設計、雨天展延及疫情等因素影響，工程延宕，魚管處滯洪池原定2021年11月初完工，也是延到12月底才竣工驗收。

審計處還發現，有3座滯洪池未設置影像監控、水尺，不利掌握滯洪池即時資訊，且部分滯洪池的入流口周邊台階或磁磚剝落破損，且未設置護欄、救生圈無故遺失等。而中路滯洪池內的土丘，從衛星影像分析，2017年僅占32.86％，竟逐年擴大，到去年面積已達48.57％，憂心影響滯洪功能，要求加強維護。

水務局水利工程科股長廖家志指出，為減輕颱風豪雨時下游大灣溝及東門溪流域負擔，都要求施工廠商在建設期間要兼具臨時滯洪功能，降低下游積淹水，因此施工期常有洪水入池，豪雨後也要抽水及場地整理後才能繼續施工，來回至少10天，加上疫情導致工班人力調度不易，都已依規定辦理展延，目前樹仁三街滯洪池進度為86％、大湳滯洪池進度為89％，力拚12月31日完工。

而中路滯洪池因池內水位降低，導致池底沉砂露出長草，並未影響進出流口功能，將持續關注並已納入明年度清淤工項，強調會持續加強維護和定期檢查。