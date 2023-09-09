基泰建設位於台北市中山區大直街的「基泰大直」建案，因疏失導致周邊地面坍塌，鄰宅嚴重受損，400多人無家可歸。基泰建設至今僅發布聲明對外回應，負責人持續神隱。證交所要求基泰於今(9日)舉行重訊記者會說明，但基泰以資料準備不及為由並未如期召開，證交所開發基泰10萬，並限定明晚6點前至證交所補開記者會。

證交所今表示，以保障投資人的權益為考量，證交所規範並要求上市公司必須即時且充分揭露其財務業務重大資訊，確保投資人獲知資訊的即時性與透明度。昨日基泰大直建築工地疑施工不慎，導致鄰房坍塌事件後，證交所即要求基泰應於今日赴證交所舉行重訊記者會，說明該案後續處理情形、對公司財務業務及股東權益之影響。

證交所指出，基泰以資料不及準備為由，未能於證交所限定期限內舉行記者會說明，證交所因此對其處以違約金10萬元，並限定基泰應於明（10）日傍晚6點前至證交所補開記者會；若屆時仍未能於期限內舉行，將加重違約金處分。

此外，證交所也將於下周一(11日)派員赴基泰公司，進行內控實地查核，同時呼籲基泰應儘速就本案後續處理情形、外界所提疑義及對公司財務業務之影響等對外充分說明，以保護全體股東權益。