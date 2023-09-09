賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）滿18歲後，越來越做自己，穿搭也有獨特風格，近日更穿起鼻環，雖然賈靜雯给予支持，但對她選的鼻環設計有意見，而梧桐妹妹今（9日）再度曬出破尺度辣照，展現小女人微甜性感。

梧桐妹深夜曬出和友人的動圖合影，只見她穿著白色比基尼，破尺度露出好身材，越來越有女人味，讓人也不忍驚呼小女孩長大了。另外她也穿上格紋迷你短裙，秀出一雙纖細長腿，遺傳媽媽好基因，讓人稱羨不已。

梧桐妹曬比基尼辣照。（圖／取自梧桐妹IG）

其實，賈靜雯自認個性保守，一度無法接受女兒穿著太性感，但後來了解年輕人世界，和女兒互相理解後，就能接受了，母女之間還會討論怎樣的穿搭才好看。

而之前梧桐妹穿起鼻環，賈靜雯表示母女倆有先討論過，她只提醒「自己不要後悔都OK」，不過對於挑選鼻環，她有特別叮嚀選個好看、精緻一點，透露原本梧桐妹選的，讓她看了都嗆「可以不要跟牛一樣嗎？」有時還會故意在女兒旁邊學牛，發出「哞」的叫聲，不過女兒沒生氣，只是會翻白眼，母女私下互動相當可愛。