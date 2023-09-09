高雄市長陳其邁。（洪靖宜攝）

高雄捷運黃線土建統包工程和小港林園線標土建及設施機電統包工程日前雙雙流標，不僅外界質疑動工和通車是否遙遙無期，甚至工程流標後若需追加預算，財政是否吃得消？陳其邁說，對於招標審慎樂觀，目前規劃通車時程不變，財務部分也會進行試算和調整，以及推動沿線聯開案。

高雄市政府捷運工程局辦理的高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）土建統包工程於今年7月5日分成YC01標、YC02標及YC03標分別辦理公開招標，另外，小港林園線RLC01標土建及設施機電統包工程也於7日起至9月5日公告截止投標，4個標案於9月6日分別開標，但因未達政府採購法規定須3家以上合格廠商投標而流標。

也因此捷運黃線是否能於預計的2028年完工，不少人都在質疑，甚至工程流標後若需追加預算，高雄財政是否吃得消？對此，高雄市長陳其邁9日回應，對於未來招標情況審慎樂觀，也同步滾動檢討及預算調整，他提到，針對捷運有財務規畫小組，以及沿線聯開案推動讓自籌財源更穩定。

他說，對於招標審慎樂觀，隨之調整運算和財務試算，務必希望能如期如質動工。陳其邁也提到，目前規劃通車時程不變，但這幾年包含鋼材上漲，招標會受到影響，隨著國際物價情勢緩和，對於未來招標會更順利，財務會做試算和調整，包含財源籌措會配合工程進度，讓財務試算包含聯開案進行更順利。