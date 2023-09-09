台北市大直街94巷，因基泰建設7日施工釀災；綠營則針對國民黨立委王鴻薇，指出王曾收基泰建設30萬元的政治獻金。對此，前立委郭正亮不禁表示，再去查立委看看，看看藍綠是不是都中。

郭正亮9日在節目《新聞大白話》中表示，其實上市的建設公司很少單邊親藍或親綠，所以扯政治獻金意義不大。他也認識基泰，不過是20年前的事。現在還去扯誰有拿政治獻金，這只是查2022年市議員選舉，若再去查立委看看，看看藍綠是不是都中，所以查政治獻金沒有意思。

郭正亮接著指出，就事論事，這件事情最重要的就是，台北市政府怎麼回應，王鴻薇的立場跟台北市長蔣萬安是同步的。這個案子確實是連續壁施工出了問題，導致周邊受到牽連。

郭正亮點出，好幾位議員非常生氣，基泰同時叫受害周邊的老百姓簽合建同意書，被質疑趁人之危。他認為，這個案子要解決，真的要重建，難道繼續租屋嗎？比如有沒有一個更快的程序，讓基泰大直案的受害人，可以迅速進入重建的程序，價格要比較合理。基泰建設則要拿出誠意、拿出錢來。