NEYMAR HAS PASSED PELÉ TO BECOME BRAZIL’S ALL-TIME MEN’S TOP GOALSCORER 🇧🇷👑



(Via @lequipe)

pic.twitter.com/CBh8kuWqTA — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 9, 2023

持續追求生涯首座世界盃冠軍的巴西射手內馬（Neymar Jr.），9日迎接今年首次穿上國家隊戰袍的比賽，面對玻利維亞的2026年南美洲區資格賽，內馬踢進代表巴西的第78和79球，幫助球隊以5比1大勝玻利維亞，同時也打破自己和巴西球王比利（Pele）保持的國家隊進球紀錄，正式成為巴西隊史上第一射手。

內馬上次為巴西出賽已經是去年卡達世界盃的8強，隨後傷勢纏身，直到今年8月才復出，並在夏季窗口出乎意料的加盟了沙烏地球隊希拉爾，不過尚未替新東家出賽，此戰是內馬確定下家後的首場比賽，似乎被打破比利進球紀錄的壓力襲擾，第17分鐘內馬原有機會靠著12碼罰球先馳得點，沒想到踢出的球過於軟弱，遭到玻利維亞門將一把保住。

好在隊友不斷進球，幫助他釋放壓力，內馬終於在第61分鐘迎來歷史性時刻，玻利維亞禁區內一陣混亂後，恰巧為內馬喬出了最佳射門空間，把球打進後隊友也輪番和他擁抱慶祝。進入傷停補時階段，內馬補刀再下一城，將比數定調為5比1。

內馬年僅18歲就入選巴西國家隊，2010年代表國家的首場出賽就有進球紀錄，本場是內馬國家隊生涯第125場比賽，但效率仍不及比利，這位國際足壇公認的球王代表巴西出賽92次，就攻下77顆進球，但對於比利的進球紀錄，外界依然眾說紛紜。比利於去年12月過世，享壽82歲。