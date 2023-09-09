就算是斯洛維尼亞最後一場世界盃男籃賽，獨行俠後衛東契奇還是拚到底！東契奇9日先發打了37分48秒，貢獻29分、10籃板、8助攻與3抄截的接近大三元數據，帶領斯洛維尼亞89比85險退義大利，拿下追平隊史最佳的第7名，義大利則是拿下本屆第8名。

打完上半場，斯洛維尼亞靠著東契奇半場12分、4助攻與4籃板表現，取得42比41小幅領先；來到下半場，斯洛維尼亞一開始就靠東契奇包辦7分領軍，打出15比5小高潮拉開領先差距，隨後更把領先擴大到15分，光在第三節，東契奇就進帳14分。

不過義大利末節展現猛烈反撲，一波12比3攻勢，把比數追到72比73緊張局面，甚至打到最後1分04秒，里奇的補籃幫助義大利85比83超前，但切巴舍克馬上投進超前三分球，接著豐泰奇歐被吹進攻犯規，球權回到斯洛維尼亞，時間僅剩19秒。

只能故意犯規的義大利，最後17秒把赫羅瓦特送上罰球線兩罰俱中，斯洛維尼亞88比85領先，接著史皮蘇出現致命傳球失誤，也讓卓拉吉奇最後6.9秒兩罰中1，暫停過後，義大利連兩次出手落空，也宣告這場比賽的落敗。