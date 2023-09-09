今（9）日16時23分許，萬華區桂林路242巷發生火警，警消獲報後派出人車前往搶救，火舌從一樓客廳竄出，火勢撲滅後發現有1名男子逃生不及命葬火窟。
警方表示，經警消確認，現場承租人為蔡姓女子，蔡女及男友許男，蔡女父親、兒子及女兒5人同住。許男表示，火警發生時疑似聽到爆炸聲，之後就冒出濃煙，當下立即抱著2個小孩從後門逃生，因蔡女父親行動不便（中風），逃生不及命喪火場，而蔡女當時並不在家。
警消於16時44分將火勢撲滅，起火點疑似在客廳，詳細火災發生原因還有待火調組調查。
今（9）日16時23分許，萬華區桂林路242巷發生火警，警消獲報後派出人車前往搶救，火舌從一樓客廳竄出，火勢撲滅後發現有1名男子逃生不及命葬火窟。
警方表示，經警消確認，現場承租人為蔡姓女子，蔡女及男友許男，蔡女父親、兒子及女兒5人同住。許男表示，火警發生時疑似聽到爆炸聲，之後就冒出濃煙，當下立即抱著2個小孩從後門逃生，因蔡女父親行動不便（中風），逃生不及命喪火場，而蔡女當時並不在家。
警消於16時44分將火勢撲滅，起火點疑似在客廳，詳細火災發生原因還有待火調組調查。
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