摩洛哥強震！消防署特搜隊第一時間立即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市（台中市及高雄市消防局）整備，一旦接獲外交部通知，就能馬上前往摩洛哥執行國際人道救援任務。（圖／消防署提供）

摩洛哥強震！消防署特搜隊第一時間立即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市（台中市及高雄市消防局）整備，一旦接獲外交部通知，就能馬上前往摩洛哥執行國際人道救援任務。（圖／消防署提供）

摩洛哥強震！消防署特搜隊第一時間立即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市（台中市及高雄市消防局）整備，一旦接獲外交部通知，就能馬上前往摩洛哥執行國際人道救援任務。（圖／消防署提供）

摩洛哥強震！消防署特搜隊第一時間立即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市（台中市及高雄市消防局）整備，一旦接獲外交部通知，就能馬上前往摩洛哥執行國際人道救援任務。（圖／消防署提供）

台灣時間今（9）日上午6時11分許，北非國家摩洛哥發生芮氏規模6.8地震，至少造成296人死亡、153人受傷，消防署特搜隊第一時間立即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市（台中市及高雄市消防局）整備，一旦接獲外交部通知，就能馬上前往摩洛哥執行國際人道救援任務。

消防署表示，臺灣時間上午6時11分摩洛哥發生芮氏規模6.8地震，震源深度18公里，造成境內個大城市建築物毀損，消防署特種搜救隊第一時間就掌握摩洛哥強震災情，並隨時關注全球災害預警與協調系統及聯合國虛擬協調中心情資，經評估摩洛哥極有可能需要國際人道救援援助，消防署特種搜救隊隨即通報9月份國際人道救援任務輪值縣市，台中市消防局及高雄市消防局進行動員整備集結，也同步通報搜救專機機制單位賑災基金會、衛福部、交通部民航局、航空公司等啟動搜救專機整備程序，如摩洛哥提出支援請求，臺灣國家搜救隊隨時前往，即刻救援。

目前總計動員搜救隊伍120人，其中包含外部專家：醫師（護理師）6人、獸醫師2人、土木技師3人、搜救犬4隻及約12噸裝備器材，目前皆已做好各項人員、搜救犬及救援裝備器材整備，如果接獲外交部指示前往救援，將即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。