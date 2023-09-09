台北市建案「基泰大直」施工不慎，造成一旁民宅下陷。台北市長蔣萬安今天表示，受損建物將以公辦都更方式重建，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，但目前仍無法讓住戶返家拿東西。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的建案「基泰大直」開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷，201戶居民撤離。

蔣萬安今天下午前往現場視察並接受媒體聯訪，他說，建案基地灌漿作業預計晚間即能完成，將陸續接回水、電、瓦斯，非傾斜建物住戶最快明天或11日就可以回家。

至於傾斜建物的住戶，蔣萬安表示，消防局搜救隊共10人下午實地勘查後，評估進入路徑仍有一定危險性，所以暫時還不能讓住戶回家拿東西，但市府將持續監測，並與結構技師研究加固方式，儘速讓住戶返家。

針對傾斜建物重建方式，蔣萬安指出，他已請都發局研議以公辦都更的方式，以最優容積、最快程序及住戶意願為主要考量，運用公權力協助住戶重建家園。

媒體詢問，若住戶已簽署基泰建設的合建意向書該如何處理。蔣萬安回應，法務局及律師團已在昨天與所有住戶討論，基泰建設最重要的是負起所有責任，給予住戶安置及照顧。

媒體追問，原答應與市府會面商討住戶賠償事宜的基泰建設總經理馮先勉神隱至今，是否有辦法咎責。蔣萬安說，市府有辦法、有方式及工具要求基泰建設出來面對問題，有任何進度會再向外界報告

他強調，基泰建設在此事上一定要負起所有責任，這是面對外界各種質疑的最好方式，也沒有別條路了，「我們態度非常清楚，就是嚴查重罰。」