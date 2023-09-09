總統蔡英文曾在2020年10月13日視導位於新竹樂山的長程預警雷達站，在曝光的照片中出現一位美方人員，被爆是雷神公司前總經理胡振東澄清，那位美國人不是美軍，而是他的副手，是在那邊做訓練，現在已經離開台灣。退役少將栗正傑卻透露，我們早期曾跟美國做情報方面的合作，可是這些資料，美軍要優先拿到；因此他合理懷疑，樂山雷達站也是這種性質。

栗正傑8日在中天《頭條開講》節目中表示，他去過樂山雷達站，那裡曾是他的防禦地區，樂山雷達站確實是很好的地方，站在山頭，可以看到台北火車站，所以它的視角完全沒有受到地形的限制。至於樂山雷達站，2003年，台灣花了304億美元，跟美國買雷達。因此他質疑，2020年，樂山雷達站已經成立17年，還要訓練什麼？難道我們國軍17年還學不會，還要被指導嗎？

栗正傑接著指出，事實上，很多資料是公開的秘密，比如最早的情報資料，包括黑貓中隊飛U2偵察機去大陸偵察，偵察機回來以後，有一個黑單位把飛機所拍到的資料，全部讓美軍拿走，我們自己國軍都看不到。美軍認為，看完這資料後，必須提供給我們國軍看的，就交給我們國軍。我們也很無奈，畢竟我們的實力沒有美國那麼強，要靠美軍的U2偵察機，來實施空中偵察的動作。在這種狀況下，我們就跟美國做這方面的合作，可是這些資料，美軍要優先拿到。

因此，栗正傑合理懷疑，樂山雷達站也是這種性質，當它收到一些資料，或共軍有什麼動作、甚至北韓或蘇聯有什麼動作，美方認為台灣不需要知道的資料，就不會給我們了。至於沿海的情報資料，可能會提供給我們。