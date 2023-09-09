台南市今天新增274例本土登革熱病例，累計病例數5256例。鑑於疫情嚴峻加上各級學校陸續開學，市長黃偉哲擔心校園爆發疫情，恐將加速社區疫情蔓延的風險，已責成衛生局、教育局等單位提高警覺、嚴加防範，並請學校全面動員，徹底落實環境清消及孳生源清除。

黃偉哲認為，校園中有許多死角都可能成為病媒蚊孳生的溫床，師生待在學校的時間很長，加上人口密集，一旦感染容易爆發校園登革熱疫情；萬一學生又將病毒帶回家，更會加速社區疫情蔓延的風險。

黃偉哲除籲請學校務必訂定完善校園登革熱防治計畫，每日徹底落實孳生源巡檢及高風險積水點管理，並強化師生日常自主健康管理及個人防蚊措施，提升整體師生登革熱的防疫知能，還鼓勵學生擔任防疫小尖兵，與家人共同負責巡視家戶內外環境，落實「巡、到、清、刷」，讓登革熱防疫從小紮根。

另外，登革熱防治中心、環保局等單位近期加強校園登革熱孳生源稽查時，也發現許多校園中仍有不少隱藏孳生源存在，登防中心主任蘇世斌提醒，校園因面積廣大，各個地方都可能成為孳生源所在；尤其近期時有強降雨發生，雨後應盡快落實孳生源巡查，將積水徹底清除或投藥處理。

防治中心強調，登革熱病媒蚊幼蟲從卵孵化生長至成蚊只需1至2周，如果未即時清除，可能會使校園內的病媒蚊密度上升，大幅增加登革熱疫情傳播風險，嚴重影響師生甚至其鄰近社區居民健康，也籲請所有家長、市民朋友配合市府防疫措施，共同守護台南健康家園。

今天新增病例中，東區61例、安南區58例、永康區41例、南區39例、北區36例、中西區14例、安平區8例、關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，左鎮區2例，佳里區及安定區各1例，年齡介於1歲至95歲。