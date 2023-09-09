NBA丹佛金塊隊今年賽季的冠軍成員小波特（Michael Porter Jr.）9日來到台中洲際棒球場，擔任中信兄弟開球嘉賓，但在受訪時有球迷亂入上前抱住他，針對該球迷屢次闖入球場鬧場行為，聯盟已報警處理，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。

小波特這次來台行程滿檔，今天來到台中為「黃衫軍」開球，這也是他首次擔任開球嘉賓，自己非常期待，剛剛賽前他也與兄弟牛棚投手教練艾迪頓練習傳接球，「剛剛有偷學幾招，希望能讓大家看到剛剛練習的成效。」

開球前小波特還開玩笑說：「我的球速可能很快，要本壘後方的球迷注意、小心安全。」結果他猛力一投，球一個彈跳才進到擔任捕手的周思齊手套中。

而在開球受訪時，有球迷闖入場內擁抱小波特，第一時間工作人員隨即將他拉開，他又跑給工作人員追，最後被工作人員抬出場，針對這次事件聯盟也做出回覆。

聯盟表示，有關游姓人士今日於洲際棒球場鬧場行為，已屬累犯，聯盟、球團與警方均認該行為已違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。