桃園市楊梅區農會9日辦理第8屆楊梅畜產嘉年華，桃園市長張善政（右六）表示，市府會持續與農會合作，打響楊梅黑毛豬、酪農與養雞等品牌。（桃園市農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區農會今辦理第8屆楊梅畜產嘉年華，首次推出桃園特色黑毛豬，與在地冠軍米搭配煮成頂級滷肉飯，桃園市長張善政大讚油花豐富、肉質柔軟，相當好吃。他表示，市府會持續與楊梅農會合作，打響楊梅黑毛豬、酪農與養雞等產業品牌，讓更多人看見在地優質畜產品。

張善政指出，楊梅畜產業表現優異，無論是黑毛豬、酪農或養雞業都有亮眼成績，其中楊梅毛豬產銷班更曾榮獲全國10大績優農業產銷班肯定，相當不容易。黑毛豬因飼養時間較長，因此油花豐富、肉質柔軟，口感不乾澀非常好吃。此外，楊梅的「亞植農場」更是全台唯一獲得有機、人道雙認證的養雞場，因此楊梅的畜產業可謂最優質。

楊梅區農會理事長鄭美英表示，楊梅畜產業十分發達，出產許多特色農畜產品，每年畜牧年產值逾45.7億元，從飼養環境到產出的畜產品質都相當良好，讓民眾吃得安心又健康。農會2016年起辦理畜產嘉年華，盼讓更多人感受楊梅農會與市府推廣畜產業的用心。

今活動現場有農畜產品展售、精彩樂團演出、親子趣味互動等，也推出仙草雞、鮮奶餅乾、保久乳及鮮奶茶等產品限量特賣，還能免費品嚐黑毛豬頂級滷肉飯，讓民眾享受味覺與聽覺的饗宴。

張善政也提到，桃園畜牧年產值穩居北台第一，為推動智慧農業政策，市府輔導畜禽業者導入現代化、智能化設施、導入節電、省能設施等，建置智慧環控設備、精準畜禽飼養管理、智慧感控系統等設施，盼達到省工、精準農業、減碳增匯目標，同時強化畜牧業韌性。