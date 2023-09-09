日本豐田汽車最近在社群平台X（前推特）發布一段有趣的影片，可以看到自家會長豐田章男竟然開著本田汽車的休旅車，隨即在網路上引發熱議。
根據日本時事通信社報導，在這段長約13秒的影片中，豐田章男駕著本田休旅車，緩緩行駛在碎石子路上，經過鏡頭時，拍攝者問他：「這是什麼車？」他笑嘻嘻地豎起大拇指回答：「這是本田。」
影片的結尾還出現本田汽車的宣傳口號「夢想的力量」，貼文最後也附上標籤「可以用在廣告上哦」。引發網友議論，豐田汽車的會長怎麼會幫競爭對手宣傳產品？
有網友留言說「這下變成本田章男了」、「能感受你對車子的熱愛」、「這種開闊的心胸真令人羨慕」。也有不少人猜測，這可能是豐田章男以日本自動車工業會會長的身分推出的另類廣告，適逢全球汽車產業朝自動化轉型之際，日本車業正面臨外國對手的巨大競爭，兩大車廠因而藉此展現團結一致的向心力，對雙方銷售也是一大助力。
影片從9月7日發布以來，目前已累積超過1千5百萬次觀看，4萬2千人點讚。
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