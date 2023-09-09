基泰建設在台北市大直的建案「基泰大直」，因施工問題造成鄰近民宅基地下陷、房屋傾斜，驚悚影片讓各界討論，基泰大直一坪要價135萬元的超高房價，也引起不小的話題。其實2022年時，就有人質疑大直房價為何這麼貴，不過有內行人就透露大直的3點優勢，分別是晚上安靜、居民素質高及離台北市中心近，大讚「無敵的吧」。

2022年時就有鄉民在PTT八卦板好奇詢問，大直的房價在台北市可說是超級高價區，但卻不知道到底在貴什麼，生活機能只能算普通，且地方空曠、風又大，除了乾淨有規劃以外，根本想不到其他優點，若有相同的預算，為何不買在台北市中心就好，直呼「大直房子為何這麼貴阿？」

其他網友則說「你不就說完了，大直晚上安靜到爆、居民素質又高、離北市近，無敵的吧」、「住宅區，離河堤近，離內科近，適合宜居」、「住的舒服才是王道啊」、「晚開發，規劃較好，不像台北市老房跟巷口」、「台北市正中央的位置，交通便利」、「大直就內湖科學園區過去買的，內科新人都住汐止基隆」。