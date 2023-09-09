美國軍工巨擘雷神（Raytheon）本週二（5）發布了官方消息，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）表示與美國陸軍達成協議，將再度擴展波蘭的防空和飛彈防禦能力，未來將引進了12套「低層防空和飛彈防禦感測器」（LTAMDS）雷達系統，並增加了48套愛國者（Patriot）發射架。這次軍購案使得波蘭成為第1個使用先進360度LTAMDS雷達，並將其納入其防空與反飛彈架構的國際客戶，除此之外，波蘭企業也將成為這套雷達系統的全球供應鏈一環。

"Miasteczko radarowe" na targach #MSPO2023



Radary LTAMDS, Bystra, Soła i chyba największy eksponat w Kielcach czyli radar VHF P-18PL. pic.twitter.com/jFQZ6rDH0p — Dawid Kamizela (@DawidKamizela) September 5, 2023

據雷神集團（RTX）5日官方新聞稿， 雷神陸地和空中防禦系統總裁拉里貝提（Tom Lalibert）表示：「引入LTAMDS雷達系統之後，波蘭將成為繼美國之後首個將經過實戰驗證的愛國者與LTAMDS相結合的國家，後者提供了擴展射程和全方位360度覆蓋，用於偵測防禦、高度協調的多重威脅攻擊場景。」

Poland bought another 6 batteries (48 launchers) of the Patriot Missile Defense System today.



It includes:



- 12 LTAMDS 360 vision radars

- Hundreds of PAC-3 MSE missiles

- Training & logistics packages



Price of the 2nd phase of the WISŁA air defense program?



~ USD 15 billion pic.twitter.com/1qOredGUlM — Visegrád 24 (@visegrad24) September 5, 2023

一共有9家波蘭供應商，為愛國者系統提供了各種系統元件和零部件，現在是波蘭儼然已經成為雷神集團的全球供應鏈的1部分。現在波蘭企業可望進一步支援LTAMDS系統。一共有5家波蘭工業夥伴將獲得技術、設備和培訓，以使他們能夠生產和維護LTAMDS的零部件。預計這些波蘭企業也將成為LTAMDS全球供應鏈的一部分。

愛國者是當今世界上唯一經實戰驗證的地面空中防禦能力，可擊敗先進的長程巡弋飛彈、戰術彈道飛彈和各種空中威脅。它是19個國家的空中防禦骨幹。

LTAMDS是美國陸軍的下一代防空和飛彈防禦雷達。作為一種360度主動電子掃描陣列雷達（AESA），由雷神製造的氮化鎵（GaN）驅動，LTAMDS在對抗各種威脅方面提供了明顯更高的性能，從有人、無人機到巡弋飛彈、彈道飛彈和高超音速飛行器都包括在內。

雷神正在加快LTAMDS的研製共做，根據合約，所有6個雷達已經完成生產，並正在各個政府和雷神測試站進行同時測試，並且同時進行整合和測試活動。