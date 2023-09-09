基泰建設位於台北市中山區大直街的「基泰大直」建案，因疏失導致周邊地面坍塌，鄰宅嚴重受損，400多人無家可歸。台北市議員游淑慧指出，北市現行的「損鄰事件爭議處理規則」，是先由建方認定是否有鄰損，等於是「球員兼裁判」；游也表示，將提案修改規定，增訂鄰損鑑定保證金制度，有爭議時就可以聘請第三方鑑定機構，避免球員兼裁判的質疑。

游淑慧今(9日)在臉書發文指出，去年修訂的「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」中有5項流程，首先，建商施工前須委託公會做鄰房現況鑑定。其次，施工後周邊住戶若反映損鄰，可向建管處反映。第三，「市府在接到鄰損陳情後會先要求起造人、監造人做初步鑑定，做出初步安全認定書」。第四，「市府再依據初步安全認定書，再判斷是否停工，甚至決定要不要列管」。第五，受損疑義戶如有爭議，得自行負擔費用找第三方鑑定機構。

游淑慧指出，她曾對第三、第四點提出質疑。提出鄰損爭議後，初步認定工作交由建方自己來認定，「這等於球員兼裁判」，基泰大直就是用這個機制，但住戶還來不及找自己找第三方機構鑑定，事故就發生了。

游淑慧表示，雖然現行法規允許鄰損疑義住戶可以再自行負擔費用找第三方鑑定，但實務上常常卡關在這裡，老舊公寓的住戶根本沒有組織來號召這件事，費用的分擔也很難喬定，導致大家說不攏，最後卡關在這，只能相信建商的初步認定書。她曾處理過的陳情案，也是花了很大功夫，去說服住戶先集資出錢，最後鑑定結果出來，才讓損鄰案真正成立。

游淑慧強調，「鑑定費用不應該成為受損疑義戶的重擔」，因此她將提案修改現在的損鄰爭議處理原則，增訂「起造人在施工前必須事先繳交鄰損鑑定保證金」，如發生鄰損爭議時，市府就使用這筆起造人繳交的鑑定保證金，聘請專業第三方鑑定機構」，如果整個工程最後沒有鄰損事件，市府再退還起造人這筆保證金。游表示，讓第三方技師公會介入判斷，避免引發球員兼裁判質疑，也不要讓受損疑義戶，承擔鑑定費用。