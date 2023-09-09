家住新北市的37歲張姓喑啞男子，今凌晨3時許，因至新竹縣拜訪友人後，返家途中行經龍潭區龍新路段時，沿途看汽車儀表板故障燈閃爍，心裡相當緊張，深夜裡且於山區沿路均無修理廠，焦急想趕緊開往較市區求助，豈料車子竟熄火，在路旁動彈不得，因深夜親友們都應該睡了，也不好意思打擾家人，因喑啞關係無法以電話報案或請道路救援，深夜裡精疲力倦的他，只能沿路步行四處找尋協助。

龍潭警分局三和派出所警員曾子謙，今凌晨值班時，有民眾焦急衝往派出所報案，因該男子無法言語，使用手機打字與警方溝通，並表明自身為喑啞人士，因此無法說與聽，後續員警也以手機打字與其溝通，得知其汽車拋錨路中無法發動，且該處無路燈直接照明，深怕衍生其他交通事故。

員警隨即駕駛警車與張男趕至現場，並立即開啟警車警示燈在道路警戒管制，惟深夜裡汽車維修廠均未營業，員警先行以電話協助聯絡拖吊車，並於現場陪同張男等待拖吊車到現場，最後員警協助張男代向拖吊業者說明溝通，順利協助排除車輛問題。

事後張男對著處理員警以手機打字說「人民保母，有您真好」，在這人生地不熟的山區道路，且自己為喑啞人士而無法說與聽，因此也無法自行聯絡道路救援處理，在求助無門不知所措情況下，所幸能遇到熱心暖警主動協助，才得以解圍，看著警方在深夜裡熱心積極的處置，頻頻鞠躬致謝。