根據報導，20國集團（G20）成員國的外交官已經針對俄羅斯侵略烏克蘭議題在措詞上達成妥協，克服本週召開的高峰會恐因莫斯科與其他成員國的歧見而導致領袖宣言難產的窘境。

G20高峰會東道主印度總理莫迪（Narendra Modi）稍早表示，G20已就領袖宣言達成共識，但沒有提供任何細節。他表示：「新德里G20領袖峰會宣言達成了共識，我宣布通過領袖宣言。」

根據路透社稍早檢視峰會宣言草案，談判代表們一度無法化解對於烏克蘭戰爭在措辭上的歧見，準備留待領袖們去傷腦筋。成員國間流傳的38頁草案原本將「地緣政治局勢」段落留白，其它75段則已有共識。

一名消息人士指出，就在各國領袖展開此一年度峰會之際，各國代表後來已就烏克蘭戰爭議題在措詞上達成妥協。

熟知相關討論人士指出，有關措詞與去年在印尼峇里島（Bali）峰會達成的共識大致上類似。

在此之前，不同立場的各國談判代表一方面已就這場戰爭的措詞僵持數日，同時也希望俄羅斯可以一起研議領袖宣言內容。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表俄羅斯出席峰會。他曾表示除非最終宣言反映莫斯科對烏克蘭和其他危機的立場，否則他將予以阻撓。

消息人士向路透社表示，聯合宣言可能會、也可能不會經由一致協議達成，可能分段表述不同國家的觀點，也可能在同一段中記錄正反面意見。

另一位消息人士指出：「我們可能會掩蓋分歧，發表一般性聲明，強調我們應該在世界各地實現和平與和諧，以便人人都同意。」

另一位G20國家高階消息人士指出，西方國家先同意烏克蘭戰爭的段落，內容才發交俄羅斯徵求意見。

這位官員表示，俄羅斯可以選擇接受西方國家觀點，但同時在聲明中提出不同意見。

印度避免將烏克蘭戰爭歸咎於莫斯科，呼籲透過對話和外交解決。