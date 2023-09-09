桃園市體育局9日辦理「2023桃園體表會」活動，今年邀請3組國內知名藝人、13組體育藝術表演團隊，透過跨界編創整合成10場精彩的體育表演秀。（桃園市體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市體育局9日辦理「2023桃園體表會」活動，桃園市長張善政表示，體育是高觀賞價值的活動，盼藉體育表演，激發運動的動機進而愛上運動。（桃園市體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市體育局今辦理「2023桃園體表會」活動，為配合99國民體育日，於平鎮區1895乙未保台紀念公園辦理體表會。桃園市長張善政表示，體育是高觀賞價值的活動，藉體育表演，激發運動的動機，進而愛上運動，桃園也是全台縣市政府中，舉行最多次體育表演會的縣市，今年目標就是讓民眾恢復疫情前的運動習慣及觀賞運動習慣，故再度恢復舉行體育表演會。

體育局表示，這次表演節目的編排、甚至串場的換場皆透過音樂與肢體呈現，把體育最完美的意義展現出來，最主要的目的還是透過與表演藝術的結合，將體育運動推廣出去。在學校部分，包括北門國小扯鈴隊、武漢有氧體操隊、國立北科附工跆拳隊、國立體育大學武術隊等，藉此展現出桃園的基層運動發展現況，以及體表會是年輕族群熱血揪團參與的活動。

今年體育局邀請3組國內知名藝人、13組體育藝術表演團隊，透過跨界編創整合成10場精彩的體育表演秀。首先由桃園最熱情的樂天女孩開場，接續是精彩的紹安武術火舞秀，武漢有氧體操及MRG馬戲秀擦出不同火花的有氧體操馬戲秀，國樂和國術蹦出新滋味的武術民族音樂秀，創新的神棍樂團結合舞龍舞獅的跨界樂團鼓藝秀，林宗興和九天民俗技藝團一起合作的搖滾陣頭民藝秀等等出神入化的表演。

體育局表示，這次活動現場發放摸彩券，獎項包含Iphone14、Switch Lite遊戲主機、SONY索尼藍牙耳機等多項好禮，為鼓勵民眾保持良好運動習慣，桃園市各國民運動中心9月9日開放免費使用游泳池及體適能中心。