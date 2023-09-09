▲消防人員除了水路與陸路搜索外，另派遣2名空拍機人員搜救，但仍未尋獲。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

家住桃園市的82歲陳姓老翁9日上午與妻子到新北市瑞芳區釣魚，於中午收取相關設備準備返家，但妻子表示行經一半時，卻發現走在後方的陳翁竟已失蹤。陳妻尋找2個小時未果後連忙打119求援。新北市消防局立即派遣空拍機、潛搜人員及消防隊員「水陸空」搜索，仍遍尋不著，目前持續搜救中。

據瞭解，陳翁與妻子上午開車到瑞芳蛇子形路底的基隆河沿岸流域釣魚，中午12點收拾完裝備準備回家，但陳妻走在前方時，回頭發現走在後方的丈夫竟不見蹤影，她在現場苦尋2小時仍找不到人，下午3點及忙向消防局報案協尋。

新北市消防局立即派遣瑞芳等6分隊共14車29人，包含9名潛搜人員、2名空拍機人員等，兵分三路到現場搜救多時，卻仍未發現老翁身影，而當地水深僅1到3公尺，老翁是否跌落河中遭沖走，仍待進一步釐清。

新北市消防局第六大隊長羅億田提醒，到溪河從事水域休憩活動，儘量結伴而行，若發生緊急危難案件，應立即撥打119或110報案，讓救援單位能第一時間投入能量協助。