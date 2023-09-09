中國國務院總理李強今天在新德里出席20國集團（G20）峰會第一階段會議並發表講話，他首先就提及中國國家主席習近平的3大全球倡議，強調各國唯有團結合作才是人間正道。
習近平這次缺席在印度登場G20峰會，由李強代打，中國迄今未說明原因。
據新華社報導，李強9日上午在G20峰會第一階段會議首先表示，基於對人類前途命運的思考，習近平提出了「全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議」。人類命運休戚與共，各國應當相互尊重、求同存異、和平共處。在重大危機和共同挑戰面前，誰都不能獨善其身，唯有團結合作才是人間正道。
他說，G20成員應當堅守團結合作初心，扛起和平與發展的時代責任。「我們要切實加強宏觀經濟政策協調，為世界經濟增長傳遞信心、提供動力，做推動全球經濟復甦的夥伴；我們要堅定推進經濟全球化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，做推動全球開放合作的夥伴；我們要共同守護地球綠色家園，促進綠色低碳發展，保護海洋生態環境，做推動全球可持續發展的夥伴。我們要團結不要分裂，要合作不要對抗，要包容不要排斥。」
李強並表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，推動高品質發展，推進中國式現代化。中國發展前景光明，必將為全球經濟復甦和可持續發展注入更多新動能。「我們願同各方一道，為人類共同的地球、共同的家園、共同的未來，付出更大努力、作出更大貢獻。」
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