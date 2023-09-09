基泰建設大直建案因施工不慎釀鄰房下陷，此建案有投保明台產險營造綜合險及第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，目前尚待公證公司查勘理算確切理賠金額；依契約保額，大直建案事故釀成所有鄰損均屬單一事故，合計理賠最高不會超過新台幣500萬元。

台北市中山區大直街94巷弄內的基泰建設建築工地，7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜，外界緊盯基泰建設是否扛起責任；基泰建設則透過重大訊息說明，此案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。

基泰建設大直建案，由明台產險承保營造綜合險及第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。明台產險回覆中央社，針對基泰建設大直建案，詳細預估損失情形及進一步處理進度，尚待公證公司查勘及理算，目前還無法針對理賠金額及影響情形進行說明。

產險業者表示，明台產險承保基泰建設大直建案的第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，保額為單一事故最高理賠500萬元；換言之，針對此次基泰建設大直建案事故造成的所有鄰損，理賠金額合計最高將不會超過500萬元。（編輯：趙蔚蘭）1120909