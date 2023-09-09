少林功夫加唱歌跳舞，有沒有搞頭？不過可以確定的是，如果讓舞龍舞獅等傳統武陣大戰侏羅紀恐龍，小朋友看了應該會非常興奮！引進全台唯一暴龍戲偶的「藝想台灣劇團」，今年體育表演會就要在台北小巨蛋「破框」，希望透過恐龍結合傳統技藝吸引小孩們的目光，從不同角度認識「體育」，這次也是第一次與宋江陣跨界合作。

藝想台灣劇團團員之一的江宥葳，是賦予暴龍生命力的背後操手。從小學習武術的他，2014年受團長韓秉融邀約加入劇團，勇於挑戰且有上進心的特質深受團長青睞，今年透過徵選而獲得恐龍操手培訓機會，坦言操作暴龍須要一心多用且注意很多細節。不只要踩高蹺，還必須扛起近60公斤重、4米高的暴龍，配合劇情、音效去控制機關讓暴龍眨眼、甩頭，這些看似簡單的動作，其實要花費大量時間練習。

身為操龍手大前輩的黃新宸，在排練時擔任江宥葳的馴龍師。黃新宸是第一位成功操作暴龍的操手，花了一年的時間去研究「如何讓恐龍更逼真」，擁有豐富舞臺經驗的他，也給江宥葳許多的建議，「要賦予恐龍生命，你就要給牠個性、情緒等任何動物會出現的特質，可以透過實際觀察動物、收看動物頻道，將自己所體悟的動物行為套用在恐龍身上，例如：到陌生環境很害怕會左顧右盼、生氣會張嘴大吼，用行為去加強情緒。」

「侏羅紀公園的畫面實在很震撼，幾年前看見國外逼真的恐龍戲偶演出，就想著台灣如果也有一個侏羅紀世界一定很酷！」韓秉融期待不只暴龍，迅猛龍、魔鬼龍等恐龍家族能同時登陸小巨蛋，讓觀眾能穿越時空一同沈浸在侏羅紀世界。