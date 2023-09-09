台北市大直街「基泰大直」的工程，7日發生工安事故造成鄰近民宅坍塌，造成周遭逾400位居民被迫安置他處；台北市都發局長王玉芬今(9)日晚間表示，目前工地深坑已回填8、9成，預計明(10)日凌晨便可完成填平作業，但由於受影響房屋需經鑑定，再加上地下管線須修繕，恐來不及在11日讓住戶返回家園。

王玉芬表示，雖然明日凌晨有機會可以填平工地深坑，但由於包含自來水管在內的五大管線有受損情況，都要重新處理，再加上受影響民宅仍需等台北市結構技師公會進行安全鑑定，因此恐來不及讓住戶在11日重返家園。

她指出，目前尚無法確定結構技師公會什麼時候會做出鑑定報告，但只要鑑定結果顯示安全無虞，就會讓住戶返回住處，不過也可能會是分批返家，因為地下有部分管線受損，要重新修繕，只有水電部分較沒問題，而瓦斯管線需要較長時間的修復。

王玉芬強調，會盡量縮短時間，讓住戶得以早日重返家園。