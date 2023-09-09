南韓饒舌歌手李泳知近年因綜藝節目上的表現備受觀眾喜愛，並獲得時尚品牌COACH矚目，日前官宣她為品牌大使之後，又邀請她至紐約參與品牌在紐約時裝周上發佈的2024春季系列大秀，在入場前面對秀場外的眾家攝影機、媒體、粉絲，在綜藝上總是大膽、活潑的她，卻小小地露出害羞的神情。

品牌設計總監Stuart Vevers的十週年大秀上，抱著兒子一同謝幕成為大秀亮點。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

本季品牌推出多種薄透、不收邊的針織裙等單品。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

本季大量運用再生皮革單品，以呼應品牌的永續精神，品牌當家明星恐龍Rexy則變成繽紛的耳環。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

將於月底前往台灣連開兩場演唱會的她，面對台灣的媒體她也開心直呼「我很期待去（台灣）」、「我是你們的妹妹」等表現他迫不及待來台與粉絲見面的心情，另外秀上她也與品牌其他代言人如納斯小子(Lil Nas X)、渡邊直美等其他明星合影，台灣方面則有GEmma吳映潔到場支持。

Ralph Lauren 2024春季女裝系列。（Ralph Lauren提供/林欣儀台北傳真）

本季為品牌設計總監Stuart Vevers入主十週年，特別將大秀地點選至於紐約公共圖書館，以此回想自己出至紐約時的情境與心情，並在秀後謝幕環節特別抱著兒子一同上台，雖紐約時裝周才剛開始沒多久，但不少外媒已評論該場景是本季「最溫馨時刻」。2024春季系列中擁有多款皮革面料、蕾絲、透膚薄紗打造的吊帶裙，秀上的皮革品牌表示均使用再生重製皮革、舊丹寧面料等，團隊收集的二手單品進行改造，以此實踐品牌的永續精神。另外，在配件方面此次秀上出現的Roxy小恐龍胸針、耳環十分吸睛。

時隔四年回歸紐約時裝周的Ralph Lauren，在2024春季女裝系列中將秀場選至於布魯克林造船廠，整體風格延續品牌雋永格調，致敬女性自由、獨特個性和揮灑自我的藝術氣質，色彩方面以黑金色調營造低調奢華風格，搭配仿舊水洗丹寧面料、彩繪花卉等，全是女性無拘無輸的個性。