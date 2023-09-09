主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬。（羅永銘攝）

「金曲歌王」王力宏今（9日）起一連兩天，在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，暌違4年再度攻蛋，王力宏全投入，把自己調整到最佳狀態，他的爸媽也到場力挺。主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姐）受訪時表示，「他狀態很好啊！每天運動、練樂器，生活很規律」，寬姐更稱讚，「力宏很認真，每一首歌都重新改過，改100多首我們用不到一半，所以壓力很大，我從來沒有看這過種樂器全才。」

王力宏巡演從今年初1月在美國拉斯維加斯開始，歷經6月的曼谷站，終於在今晚回到台北，寬姐一路陪著王力宏身邊，她坦言，「我太佩服他了，他經歷太多事情了，看什麼都正面思考，我是他我真的會很想死」，她認為王力宏信仰虔誠，給他很大力量，「他的宗教可能有幫到他啦，一切上帝都有安排」。

據了解，王力宏昨晚彩排到凌晨快一點，工作人員都回去了，他還待在會場，他甚至彩排到掉淚，寬姐說，「我以為他滿堅強，偶爾脆弱，一定會有啦！」被問到心情，王力宏經紀人楊文杰則說他「平常心」，飲食也正常吃，他上次巡演時吃雞胸肉、花椰菜一年多，現在則是正常吃，加上勤加運動，「他現在體脂12，8塊肌都練出來了！」

而王力宏小巨蛋演唱會兩場票房都接近賣完，被問到是否擔心王力宏演出超時，寬姐則笑說，「罰單我是真的不怕，我怕他講話，我負（擔）不起」。