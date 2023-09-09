「基泰大直」建案施工不慎造成一旁民宅下陷，遭台北市政府勒令基泰建設所有建案停工。台北市長蔣萬安今（9）天說，已購買預售屋的屋主若需要解約，或有相關法律諮詢，法務局已成立專責窗口協助。

基泰建設位於台北市大直街巷弄的建案「基泰大直」開挖地下層不慎，導致一旁民宅7日傾斜下陷、201戶居民撤離，台北市建管處勒令基泰建設及福益營造在台北市7處工地全數停工，包含「基泰建中」、「基泰大安」、「基泰磺溪」、「基泰碧湖」等。

蔣萬安今天下午視察現場後接受媒體聯訪表示，已經購買預售屋的消費者若希望解約，或是有消費相關法律疑問，法務局已成立專責窗口提供協助，請有需求者主動聯繫。

法務局表示，諮詢專線為1999轉4546，已指派專責消保官協同市府相關機關處理後續事宜，維護消費者權益。

此外，蔣萬安表示，針對有毀損的建物，台北市捐稽徵處將主動辦理房屋稅減免，若房屋受損面積占整棟面積超過5成，必須修復才能用的住戶，免徵房屋稅；毀損面積3到5成者，房屋稅減半徵收。（編輯：張銘坤）